肇輝臺6號「天池屋」7500萬沽　11年帳蝕半億　連辣稅實蝕8300萬

住宅樓市回暖，不過港島豪宅區依然錄得大蝕讓個案。東半山肇輝臺6號一個伙「天池屋」連雙車位，以7,500萬元沽出，較11年前的買入價帳面大幅低5,290.8萬元或41.4%。



資料顯示，上述成交個案為肇輝臺6號頂層「天池屋」，實用面積2,697平方呎，設平台1,999平方呎，近日連雙車位以7,500萬元易手，成交呎價27,809元。

2014年買入價近1.28億 今蝕41%

據了解，原業主早於2014年斥資接近1.28億元一手購入該單位及雙車位，是次沽貨帳面勁蝕5,290.8萬元或41.4%。

當年繳辣稅3000萬 實蝕金額8300萬

此外，由於業主當年透過公司名義入市，須繳付雙倍印花稅及買家印花稅，即樓價約23.5%，涉及約3,000萬元。即業主是次沽貨，實際損失金額高達約8,300萬元。

據代理消息，上述「天池屋」及雙車位的買家屬同區業主，該業主本月初以5,200萬元售出同區嘉苑D座高層1室連一個車位。

肇輝臺6號。

事實上，上述單位為該廈歷來第二宗損手個案，首宗蝕讓為去年由日本城創辦人劉栢輝以5,200萬元沽出的中層B室4房連一個車位，實用面積2,697平方呎，樓價逾10年貶值3,378.5萬元或39.4%。

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