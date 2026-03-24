宏安黃大仙薈淳周五首輪開售100伙　不設大手優先組　最多可購4伙

宏安地產（1243）旗下黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」，上載首份銷售安排，將於本周五（27日）以價單形式推售100伙，實用面積由200至520平方呎，折實入場價為398.8萬元，折實呎價由16,078元起。當日將不設大手優先組別，買家最多可選購4伙。



宏安地產執行董事程德韻表示，薈淳將於周五進行首輪銷售，推售所有已推出之價單合共100伙，涵蓋13伙開放式、79伙2房及8伙3房。

不設大手優先組別 本周三截票

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟補充，薈淳首輪銷售有別近期一手住宅市場，不設大手優先組別，更限買家最多只可選購4伙指明住宅物業，以保障市場上不同買家可享有同等置業機會。首輪銷售將於本周三下午6時截止登記，歡迎各準買家把握機會登記認購。

宏安地產執行董事程德韻（右），宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟（左）。

最多可購4伙

首輪銷售的100伙單位，實用面積由200至520平方呎。扣除最高30%折扣優惠及1.2萬元學舍家俬優惠，折實價由398.8萬至949.5萬元，折實呎價由16,078至21,723元。銷售安排指出，當日將以先到先得形式發售，買家可選購不多於4伙。

薈淳全盤195伙，標準樓層一梯10至11伙，共用兩部升降機。實用面積由200至679平方呎，戶型涵蓋開放式、兩房及三房單位，當中開放式佔38伙、兩房佔120伙、三房佔37伙，設連平台或連天台特色戶。

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