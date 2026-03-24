日出康城海瑅灣I加推127伙　入場價約582萬　大手客暫定最多購8伙

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，於今日（24日）加推2號價單，涉及127伙，折實入場價582.08萬元，折實呎價由15,185元起。發展商透露，開售時將設大手客組別，暫定最多可選購8伙單位。



是次加推第2號價單涉及127伙標準單位，包括12伙一房及115伙兩房。扣除15%最高折扣優惠後，折實售價由582.08萬元至875.84萬元，折實呎價由15,185至18,556元。當中入場單位為1A座20樓E室，實用面積360平方呎，採一房開廚間隔，扣除最高15%折扣優惠後，折實價為582.08萬元，折實呎價為16,169元。

該批單位包括首度的推出6伙海景兩房單位，另外，一房單位仍然全數折實600萬元以下。

信和置業執行董事田兆源。（資料圖片）

兩房佔全盤逾75% 大手客最多可購8伙

發展商今日亦開放一伙兩房無改動標準示範單位予傳媒參觀。信和置業執行董事田兆源表示，兩房單位屬於項目的主打戶型，共960伙佔全盤逾75%，實用面積介乎451至615平方呎。屆時價單銷售將設大手客組別，暫定最多可選購8伙單位。

今日開放予傳媒拍攝的單位以第2座 (2B) 38樓F單位為藍本搭建，實用面積452平方呎，間隔實用。

樓高約3.15米 兩間睡房同向

單位全屋採用複合木地板，層與層之間高度約為3.15米。大門採用智能電子門鎖，而門口附設一組鞋櫃。客飯廳採長形開則，並與露台相連，可採納室外自然光線。單位露台及工作平台結合，實用面積達38平方呎。

主人睡房空間寬敞，已預留衣櫃位置，住戶可靈活擺放傢俱。另一間睡房間隔同樣方正實用，共享同一座向景觀，備有玻璃幕牆窗戶。開放式廚房選用德國品牌一系列家電，包括抽油煙機、電磁煮食爐、蒸焗爐、雪櫃及二合一洗衣乾衣機。

↓↓海瑅灣I第2座 (2B) 38樓F室示範單位↓↓

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