啟德維港・灣畔第2B期上載樓書　全新海景現樓單位曝光｜多圖

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012）及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港・灣畔」，項目第2B期「御海門」日前已上載售樓說明書，樓盤今日（25日）開放全新海景現樓單位予傳媒參觀。發展商透露，本周內將開放現樓示位予公眾參觀，部署短期內上載銷售安排，傾向率先推售臨海單位。



中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目昨日已上載第 2B期御海門售樓說明書，今日開放項目全新海景現樓單位予傳媒參觀，包括1個裝修住宅單位及1個無改動住宅單位，均為3房間隔。他透露，本周內將開放現樓示位予公眾參觀，部署短期內上載銷售安排，傾向率先推售臨海單位。

第1A、1B期累售230伙、套逾40億 平均呎價3萬

中國海外地產助理總監何家宜表示，維港•灣畔第1A期及第1B期至今共售出230伙，總成交金額逾40億元，平均成交呎價約30,011元。

客飯廳、睡房均享港島東至中環維港兩岸景致

是次開放的連裝修現樓示位為第2B 期御海門第5B座17樓A室，實用面積744平方呎，屬三房一套加工作間及洗手間間隔。單位樓高3.15米，裝修採中式風格。客飯廳開則方正，並與所有睡房同享港島東至中環維港兩岸景致。主人睡房預留衣櫃位，亦設弧形中空玻璃幕牆設計，視野角度廣闊。

單位亦設名牌家電配備，所有標準單位廚房設仿皮紋飾面組合櫃、德國品牌爐具、雪櫃、蒸焗爐、抽油煙機、洗衣乾衣機，並設訂製裝置，包括掛架及多用途砧板等。單位浴室均配以弧形鏡櫃，四邊設可轉色溫的嵌入式燈帶，另設置放大化妝鏡、飾物盆及儲物層架等。

↓↓維港・灣畔第2B期「御海門」第2B期第5B座17樓A室↓↓

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↓↓維港・灣畔第2B期「御海門」第5B座17樓B室↓↓

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