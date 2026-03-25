DEEP WATER SOUTH 6A期加推93伙周六發售　折實均價28105元

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH，其中第6A期MONT BLUE加推2號價單，涉及93伙，折實平均呎價28,105元。



樓盤加推2號價單，涉及93伙，實用面積337至563平方呎，折實售價886.5萬至1,829.7萬元，折實呎價26,306至32,499元，折實平均呎價28,105元，比本月13日公布的首張價單折實平均呎價29055元，低約3.3%。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀說，今批單位屬於原價加推。上述93伙將於本周六公開發售，同日起招標發售6伙。

項目補地價金額49.4億 每呎補地價約9818元

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。