愉景灣北意濤全盤涉1400伙　首期320伙涉一房至四房、擬年中推售

香港興業（0480）與中信泰富合作發展的愉景灣北部住宅區「意濤Toscana」，分期發展涉及1,400伙，當中首期涉320伙，戶型涵蓋一至四房單位，最細400平方呎起，項目獲已批預售樓花同意書及入伙紙，最快年中推售。



意濤首期涉320伙擬年中推

香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，項目意濤佔地65萬平方呎，分期發展涉及1,400伙，總樓面面積130萬平方呎，首期320伙，涉及一房至四房，最細400多平方呎起。項目最快今年中推售，主打一房、三房，由於戶型多元化，料可吸引家庭式及年輕情侶，加上整個愉景灣以外國風情設計，亦料可吸引國內客。

另陳秀珍續指，意濤外望全新16萬平方呎中央公園，其中設1,200米緩跑徑、950米單車徑等。

愉景灣現有8500住戶、一半為外籍人士

香港興業國際集團品牌及市務推廣總經理何志如表示，整個愉景灣佔地650萬平方米，當中有460萬平方米為綠化地，目前約有8,500戶，居住人口共約20,000人，當中一半為外藉人士。愉景灣亦有多個設施，當中包括400米人造沙灘、大面積中央公園、全港首個城市綠洲、5所幼稚園、5所小學，以及兩所中學等。

斥資8000多萬升級愉景灣三號碼頭

而「愉景灣2.0」藍圖目前已發展至第19期，當中佔地12萬平方米，預計有1,400戶。早在2024年完成升級愉景灣三號碼頭，涉資8,000多萬元，現籌劃交通總匯大樓，今年中有恒常往返愉景灣北至中環渡輪，船程大概約30分鐘，另亦興建多用途活動中心，預計2027年落成。目前亦擁有全港最多匹克球、板式網球場等。

愉景灣全年另亦有不少體育活動，當中包括有世界冰球錦標賽、愉景灣渡海泳挑戰賽、板式網球盃、世界匹克球冠軍賽等。

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