恒地紅磡首匯暫收2220票 超額認購17倍 大手客最多可買8伙
撰文：黃祐樺
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恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER 落實本周六（28日）首輪銷售123伙，發展商表示項目暫收2,220票，以首輪銷售123伙，超額認購17倍。
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指，項目首輪銷售設大手安排，最多可購8伙。又預告下一張價單或會提價加推，又稱目前樓價仍然低水，屬入市好時機，料今年樓市平穩向上。
設1.4萬平方呎的會所
另首匯設1.4萬平方呎的會所CLUB CHESTER，項目二樓及三樓，會所二樓設有「閒聚雅座」、「健身廊」。至於三樓的「童夢城堡」及「派對廳」等設施，則以色彩繽紛、富有童趣的設計為主。
首匯共設241伙
首匯共設241伙，主打兩房至三房，合共提供超過六成，並首設四房一套戶型。按戶型劃分，一房戶佔66伙，實用面積228至274平方呎；兩房戶佔111伙，實用面積309至415平方呎；三房戶佔42伙，實用面積493至534平方呎。
另設有21伙四房一套單位，實用面積560至600平方呎，以及1伙四房一套連工作室單位，用面積850平方呎。
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