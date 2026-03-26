財政預算案滿月　美聯：新盤成交升逾3%　成交額逾200億、升逾14%

《財政預算案》於2月25日公布至今滿一個月，美聯物業發表報告指，儘管面對調高一億元以上的住宅印花稅稅率及中東局勢升溫。但樓市氣氛依然暢旺，過去一個月無論一手抑或二手成交量均見上升，期間資金流入新盤逾200億元，較財案公布前增加逾14%。



新盤成交量升逾3% 金額升逾14%

新盤方面，財案公布至今一個月，全港一手成交量錄1,722宗，較財案公布前一個月的1,670宗按月上升約3.1%，反映資金流入新盤市場力度增強。財案後公布一個月一手住宅成交金額達約202.4億元，較前一個月約176.9億元增加約14.4%。

財案公布前後一個月全港一手成交量及金額變化。（美聯物業提供）

新盤帶動二手成交升一成

新盤熱銷亦整體樓市氣氛向好，二手交投亦見上升。二手方面，綜合美聯分行資料顯示，全港35個大型屋苑於財案公布後一個月合共錄得300宗成交，較前一個月的272宗按月亦上升約10.3%。

美聯物業分析師岑頌謙補充，若以上述全港一手成交量額及35屋苑二手交投表現，反映財案公布後樓市走勢明朗化，即使在中東局勢緊張下，本港住宅交投依然上升，一手市場更屢見大手買家入市掃貨個案，顯示資金持續流入，樓市表現理想。

財案公布前後一個月35個屋苑二手成交量變化。（美聯物業提供）

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