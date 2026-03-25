內地客4091萬購黃竹坑晉環複式戶　啟德天瀧標準戶呎價4.3萬破頂

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，最新錄得內地客入市個案，以4,091.3萬元買入該屋苑一伙複式特色戶。



晉環最新沽出一伙第1A座28及29樓B室複式特色戶，屬四房一套複式間隔，實用面積1,292平方呎，成交價4,091.3萬元，呎價31,666元。買家為內地客，計劃作自住用途，鍾情項目毗鄰多所國際學校及完善生活配套，加上港鐵站上蓋優勢，方便往返中環等核心商業區，能滿足家庭長遠居住需要，遂決定入市。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，近期集團豪宅項目接連錄得成交，當中屯門現樓凱和山的洋房「MORI MANOR」自推出以來亦迅速獲承接，錄得約半億元洋房成交。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

天瀧大宅6161萬沽、呎價4.3萬 齊創標準戶新高

至於九龍區也見大額成交個案。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，啟德跑道區天瀧，自推出以來反應熱烈，今日售出1座21樓A室，實用面積1,428平方呎，成交價6,161萬元，成交呎價43,144元，創項目標準單位成交價及呎價新高。

天瀧周内連沽6伙，套現約2.55億元，自現樓後累售220伙，連車位套現約89.4億元。全盤累售275伙，連車位合共套現約112.9億元。

啟德天瀧

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