恒地紅磡首匯今截票明賣123伙　暫收3520票、超購27.6倍

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER 落實明日（28日）首輪銷售123伙，發展商表示項目至昨晚8時，暫收3,520票，以首輪銷售123伙，超額認購27.6倍。



恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，將視乎首輪銷售不排除即日加推，短期內次輪銷售。

另外，發展商同時首度介紹平台特色戶5樓A單位，屬四房套設計，實用面積560平方呎，連共385平方呎雙私人平台。單位客飯廳採用長方形佈局，設有全落地大玻璃趟門連接至私人平台，單位的客飯廳、主人睡房、睡房1及睡房2均朝向相同。

首輪銷售123伙 入場費522.81萬

首輪銷售123伙，折實平均呎價21,228元，實用面積由265至534平方呎，扣除最高折扣10%後，折實售價由522.81萬元至1,225.62萬元，折實呎價18,882元至24,520元。

入場單位為6樓H室，實用面積265平方呎，屬一房間隔，扣除最高折扣10%後，折實價522.81萬元。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民。

首匯共設241伙

首匯共設241伙，主打兩房至三房，合共提供超過六成，並首設四房一套戶型。按戶型劃分，一房戶佔66伙，實用面積228至274平方呎；兩房戶佔111伙，實用面積309至415平方呎；三房戶佔42伙，實用面積493至534平方呎。

另設有21伙四房一套單位，實用面積560至600平方呎，以及1伙四房一套連工作室單位，用面積850平方呎。

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER 。

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