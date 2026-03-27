空置｜全港空置商廈2568萬呎　相等近13幢ifc2　空置率升至17.6%

差估署公佈《香港物業報告2026》初步統計數字顯示，2025年私人寫字樓的落成量為321.85萬平方呎，而絕大部分來自甲級寫字樓，相等於311.09平方米；當中195.9萬平方呎來自油尖旺區。



值得留意，2025年整體商廈空置率上升至17.6%，數字創1983年後的42年新高（1983年商廈空置率為20.6%），相當於2,568.3萬平方呎，規模相當於接近13幢中環ifc 2（ifc 2 總樓面約200萬平方呎）。



商廈空置率17.6%創過去42年新高

年內，寫字樓的整體使用量錄得正數4.31萬平方呎。當中甲級寫字樓使用量錄得正數104.4萬平方米呎，乙級和丙級寫字樓分別錄得負數69.96平方呎和負數30.14平方呎。年底整體空置率上升至17.6%，相當於2,568.3萬平方呎。

甲廈空置率高達18.4%

甲級、乙級和丙級寫字樓的空置率分別為18.4%、17.4%和12.9%，而而核心地區的甲級寫字樓空置率介乎11.1%至18.5%不等，當中以尖沙咀及中區的空置率為較低。

2026年灣仔甲級寫字樓供應最多

展望，2026和2027年的寫字樓預測落成量分別為153.93平方呎和134.55平方呎。在 2026年，灣仔供應的甲級寫字樓將佔市場最大份額，約為預計總落成量117.33平方呎的 58%。

在2027年，油尖旺將提供最多甲級寫字樓，佔預測落成量83.96平方呎的60%。2026和2027年乙級寫字樓的落成量將分別為36.6萬平方呎和50.59萬平方呎。丙級寫字樓於2026年將僅有少量落成，而2027年將不會有落成量。

甲級寫字樓售價下跌逾一成

隨着利率下調，金融及專業服務業擴充以及大型科技公司在香港設立或擴展業務，寫字樓市場氣氛普遍改善。2025 年的交投量較前一年上升 71%。然而，過去數年的大量供應持續對寫字樓市場構成壓力。以 2024年第四季與 2025年第四季相比，寫字樓售價下跌 13.6%，當中甲級、乙級和丙級寫字樓售價分別下跌11.9%、18.1%和 12.8%。

甲廈租金跌3.2%

同期，寫字樓租金下跌3.2%，當中甲級、乙級和丙級寫字樓租金分別錄得4.0%、2.6%和1.7%的跌幅。

左起為國際金融中心二期Two ifc和一期One ifc。

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