「貴族學校」哈羅入市　1.22億購屯門4層高商場　呎價僅2341元

再有教育機構入市，有「貴族學校」之稱的屯門哈羅香港國際學校，新近以1.22億元購入屯門小欖樂怡街一幢4層高商場，成交呎價約2,341元。



上述成交物業為小欖樂怡街5號，佔地21,528平方呎，現為一幢四層商用物業，設有地庫及天台停車場，地庫至地下高層為商舖樓面，並於天台配置泳池，總面積約52,122 平方呎。買家料為哈羅香港國際學校，成交物業位置鄰近該校， 5至10分鐘車程可達黃金海岸商場、街市及三聖墟海鮮市場。

第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新指，香港教育行業仍然蓬勃發展，近年愈來愈多教育機構積極購入自置物業，以提升長遠營運穩定性，同時加強品牌於本地市場的根基。

小欖樂怡街5號，佔地21,528平方呎，現為一幢四層商用物業。

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