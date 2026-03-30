恒地紅磡首匯加推38伙　入場費570萬起　周三價單連招標再賣50伙

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER 周末價單連招標單位沽出126伙，共套現逾10億元。另發展商加推價單4號38伙，入場費569.88萬元起，同時落實在本周三（4月1日）以先得形式發38伙及招標12伙特色戶。



加推38伙 入場費569.88萬起

是次加推單位涉及38伙，戶型涵蓋一至三房，當中包括10伙一房、18伙兩房及10伙三房戶，實用面266至534平方呎，扣除最高10%折扣後，折實價由569.88萬至1,249.02萬元，折實呎價約20,246至24,677元。

當中入場單位為6樓F室，實用面積266平方呎一房，折實呎價約21,424元。

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民。

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首匯共設241伙

首匯共設241伙，主打兩房至三房，合共提供超過六成，並首設四房一套戶型。按戶型劃分，一房戶佔66伙，實用面積228至274平方呎；兩房戶佔111伙，實用面積309至415平方呎；三房戶佔42伙，實用面積493至534平方呎。

另設有21伙四房一套單位，實用面積560至600平方呎，以及1伙四房一套連工作室單位，用面積850平方呎。