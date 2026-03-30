周末新盤交投230伙　首匯沽126伙套10億　DEEP WATER SOUTH沽22伙

周末再有新盤銷售。過去兩日（21日、22日）新盤市場共錄得約230伙成交，較上周的214宗成交上升7.5%。當中紅磡首匯CHESTER 首輪銷售123伙即日沽清，大手客斥資逾7,140萬購入首匯10伙，當日價單和招標單位合共套現總額超過10億元。



首匯首輪123伙即日沽清、再招標沽3伙

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER 首輪銷售123伙，開售約4小時已沽清。當中有大手客斥資逾7,140萬購入首匯8伙兩房及2伙一房。另亦在銷售前，已沽出3個招標單位，全部採用90天付款辦法，套現總額超過5,551萬元。

紅磡首匯CHESTER。

DEEP WATER SOUTH 6A期周六次輪沽22伙、套現3億

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH，其中第6A期MONT BLUE周六進行次輪銷售，單日沽出22伙，套現約3億元。於A組大手客時段，有2組買家分別購入3伙及4伙單位，其中一組客人購入1伙2房（開廚）及3伙1房單位。另一組客人則大手購入3伙2房（開廚）單位，共涉資約7,600萬元，而以價單形式已推售的第2座（2B）C單位亦悉數沽清。

DEEP WATER SOUTH開售至今不足一個月，已累售103伙優質單位，共套現近19億元。

黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH。（蔡偉南攝）

海德園周末連沽5伙

太古地產 (1972) 旗下柴灣海德園過去周末連沽5伙，涵蓋一房連開放式廚房及兩房連開放式廚房戶型單位，實用面積介乎437至573平方呎，成交價約736萬元至963萬元，折合呎價約15,965元至17,607元。

柴灣海德園。

九龍灣皓日811萬招標沽兩房

恒隆地產（0101）旗下九龍灣皓日招標沽兩房，涉及為該單位座落35樓K室，實用面積440平方呎，屬開放式廚房設計，成交價約為811萬元，折實呎價約18,440元。項目截至目前已售出227伙，整體銷售率逾七成，累計成交總額已逾20.6億元。

九龍灣皓日。

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