啟德綠色運輸方案獲批　長實郭子威：有效解決出行問題

特區政府今日（3月31日）公布，行政長官會同行政會議根據《鐵路條例》（第519章），批准啟德智慧綠色集體運輸系統（啟德項目）的鐵路方案。該項目全長約3.5公里，擬設六個車站，兩端終點站分別連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站，預計於2031年投入服務。



對於啟德智慧綠色集體運輸系統方案獲批，長實營業部首席經理郭子威表示，此舉為啟德樓市帶來長期利好，完善區內交通網絡。參考鐵路效應，通車前後區內樓價有望穩步上升。

通車前後啟德樓市有望穩步上升

郭子威指出，項目有效解決「最後一公里」出行問題，核心區（跑道區、體育園、都會公園站）物業抗跌力強、升幅更顯著，區域分化明顯。短期樓價雖未即時大漲，但市場信心提升、成交活躍，價格走勢趨穩。

他認為，啟德具備第二個CBD、維港海景等核心優勢，配合經濟復蘇、利率回落，樓價升幅將跑贏大市，全年樓價有望升10%。

長實營業部首席經理郭子威。

啟德智慧綠色集體運輸系統擬議走線。（政府新聞處）

全長3.5公里 設6個車站

啟德智慧綠色運輸系統採用高架橋形式，將會興建的6個高架車站包括鄰近啟德郵輪碼頭、承景街的擬建車廠用地、啟德空中花園、承豐道公園、啟德體育園，以及啟德車站廣場的現有港鐵啟德站的擬建車站。

啟德智慧綠色集體運輸系統郵輪碼頭車站構想圖。（運輸及物流局）

啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。

去年10月展開招標

政府表示，項目將為啟德前跑道區提供便捷的交通接駁服務至港鐵啟德站，強化區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性。政府已於去年10月為啟德智慧綠色集體運輸系統合約展開招標。

政府發言人表示，政府早前已透過多種渠道就啟德項目收集公眾意見，包括諮詢立法會鐵路事宜小組委員會、交通諮詢委員會、九龍城區議會及海濱事務委員會啟德海濱發展專責小組，以及與相關立法會議員及持份者交流。公眾普遍對啟德項目表示支持。

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