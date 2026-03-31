日出康城海瑅灣I賣254伙 福建客豪擲逾千萬買2伙兩房：價錢合理
撰文：黃祐樺
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由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，今日（31日）公開發售254伙，折實入場價577.66萬元。項目最終截收逾7,300票，以首輪銷售單位254伙計，超額認購近28倍。
福建謝先生逾千萬買「海瑅灣I」2伙兩房
來自福建的謝先生表示，是次斥資逾千萬元，購入「海瑅灣I」2伙兩房戶。他認為，項目位處環境交通方便、周邊環境不俗，以及價錢合理，又透露會用作投資或自用。
首輪銷售主打兩房 入場費577.66萬
首輪公開發售單位包括8伙一房連開放式廚房、216伙兩房連開放式廚房，以及30伙兩房連開放式廚房及書房單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實價577.66萬至886.29萬元，折實呎價14,846至16,486元。
發售當日共設A組及B組。當中A1組買家可選購5至8伙，A2組買家可選購2至4伙，而B組買家可選購1至2伙。
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每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高
該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。
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