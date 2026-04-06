大圍站柏傲莊III 三日累計逾8000人次參觀現樓

樓市轉旺，不少準買家趁復活節長假期參觀新樓盤。新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III ，昨日（5日）第三日安排有興趣買家以預約形式參觀現樓臨河大宅，客人亦可同步可參觀展覧廳，三日累計錄得逾8,000名參觀人次 ，大批客人排隊等候睇樓。



發展商指，參觀客人來自香港、九龍及新界各區，包括本地換樓用家、投資客以及部份港漂專才家庭客，項目現時已接獲大量查詢，因此部署短期先以招標形式推售三、四房大臨河大宅。

↓↓柏傲莊III現樓參觀情況↓↓

由2座大樓組成 共892伙

柏傲莊 III 由2座大樓組成，為整個項目的1座及8座，並細分1A、1B座，以及8A及8B座，共提供892伙。戶型包括一房至四房，實用面積由285至1,695平方呎，主打三房、四房單位。資料顯示，大圍站柏傲莊 III 在2021年7月份因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。