內地租客「升呢」做業主　1675萬買帝柏海灣三房　24年帳賺逾千萬

二手市場轉旺，有內地租客新近決定「租轉買」入市做業主。奧運站帝柏海灣一伙三房戶新近獲同區租客買入，成交價1,675萬元。而原業主持貨逾24年，帳面升值2.6倍萬元離場。



美聯物業分行首席高級營業經理秦敏華表示，是次成交為奧運站帝柏海灣5座中高層D室，實用面積約744平方呎，屬三房套連工人房間隔，座向西南，外望海景。單位最初以1,700萬元叫價放盤約2個月，經議價，原業主同意減價25萬元，終以1,675萬元沽出，呎價為22,513元。

帝柏海灣。（資料圖片／曾梓洋攝）

內地客租轉買

至於，新買家為內地客，原先租住區內單位，因鍾情上述單位間隔實用、景觀開揚，故睇樓2次即決定承接單位。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為1,687萬元，而中銀估價則為1,547萬元。即最新成交價在估價內成交。

持貨逾24年、升值2.6倍

據知，原業主於2001年12月以約463萬元購入上述單位，持貨逾24年，是次轉手帳面賺約1,212萬元，單位期內升值2.62倍。