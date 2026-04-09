新世界柏傲莊III更新價單涉50伙　一房最平745萬　呎價19597元起

新世界 （0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，今（9日）更新價單，涉及50伙，戶型涵蓋一房至三房戶，折實平均呎價21,344元，總值約5.77億元。一房入場費為745.8萬元，而最低呎價則為19,597元。



50伙折實平均呎價21,344元

是次價單涉及50伙內園單位，實用面積310至814平方呎，包括11伙一房，15伙兩房，24伙三房。價單定價由932.3萬至2210.4萬元，價單呎價由24,498元至32,261元，扣除最高20%折扣後，折實售價由745.8萬至1,768.3萬元，折實呎價由19,597元至25,806元。

招標單位買家可提名指定親屬 選購價單單位享1%折扣

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目示位假期後不乏本地客、港飄及內地客參觀，更不乏有意購入內園單位的自住用家或投資者，因此是次特設「尊貴業主提名優惠」，於招標時購買四房一套大宅，可以提名一位指定親屬；而於招標時購買四房雙套大宅，可以提名兩位指定親屬，被提名人購買價單單位時，可享額外1%折扣優惠。由於是次推出的內園單位之景觀較一期及二期更佳，故加推絕對有提價空間。

入場兩房折實售價935.7萬

入場一房為第8座12樓E單位，實用面積310平方呎，扣除20％折扣後，折實售價745.8萬元，折實呎價24,058元；入場兩房為第8座8樓E單位，實用面積475平方呎，扣除20折扣後，折實售價935.7萬元，折實呎價19,699元。

至於呎價最平為第8座8樓C單位，實用面積814平方呎，扣除20%折扣後，折實售價1,595.2元，折實呎價19,597元。

↓↓柏傲莊III第8A座59樓B室四房大宅↓↓

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