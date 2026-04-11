牛池灣峻弦頂層複式天池屋銀主盤6250萬沽　14年貶值兩千萬

雖然樓市轉旺，不過大額銀主盤依然要大蝕讓才能賣出。牛池灣峻弦一伙面積逾三千呎的頂層複式連天台特色戶，今年2月份淪為銀主盤，開價6,500萬元推出拍賣較14年前買入價低約23%。資料顯示，該豪宅單位最新落實以6,250萬元沽出，帳面大幅貶值約26%或約2,181萬元。



上述豪宅銀主盤為牛池灣峻弦2座38樓及39樓A連天台複式單位，實用面積約3,098平方呎，設5間套房及儲物室，外連818平方呎平台，以及1,101平方呎天台，另再設露天私人泳池。該物業將連同3個車位，早前於2月26日以6,500萬元透過拍賣行開拍，開價6,500萬元，不過預計未能即時賣出。

↓↓峻弦2座38樓及39樓A連天台複式單位↓↓

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新買家為料老牌製衣家族

據最新資料，上述豪宅單位在3月中以6,250萬元連3個車位沽出，成交呎價約20,174元。新買家為領創集團有限公司（TOP CREATION HOLDINGS LIMITED），其公司股東大部份人士姓莊，預計為一家老牌製衣家族成員。

2012年買入價8431.5萬

至於原業主為都泓有限公司（TOP PRIZE CORPORATION LIMITED），公司董事為蕭灝倫（SIU Ho Lun）。單位於2012年10月買入，當時買入價為8,431.5萬元，最新開價較14年前買入價低1,931.5萬元或約23%。

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