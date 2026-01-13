歌手王菀之「重投舊愛」　1762萬購峻弦三房　16年前曾持同屋苑

近期樓市暖風頻吹，不少名人趁勢入市尋寶。本港知名唱作女歌手王菀之與丈夫購入牛池灣峻弦一伙三房單位連車位，成交價1,762萬元，較估價貴逾一成，呎價15,137元。據悉，王菀之曾持有同屋苑一伙三房戶，惟持貨不足兩年轉手，明賺實蝕離場。



上述成交單位為峻弦1座高層B室，實用面積1,164平方呎，屬三房間隔，連一個車位以1,762萬元易手，呎價15,137元。資料顯示，業主登記為王菀之（WONG YUEN CHI IVANA）及蘇卓航（SO CHUK HONG），二人以聯名形式（俗稱長命契）持有單位，與唱作女歌手王菀之及其丈夫姓名相同，料為同一人。

成交單位為峻弦1座高層B室，實用面積1,164平方呎，屬三房間隔，並連一個車位。（網上圖片）

溢價最多一成承接 原業主帳蝕近337萬

參考銀行網上估價，恒生銀行對該物業估值為1,595萬元，中銀則估價1,726萬元，即王菀之夫婦此次入市，較估價高出最多167萬元或10.5%。至於原業主於2011年9月以2,098.76萬元一手購入該單位連車位，持貨近15年轉手，帳面虧蝕336.76萬元或16%。

王菀之曾持有峻弦 兩年轉手明賺實蝕

事實上，王菀之與峻弦頗有淵源。翻查資料，她早於2010年初曾以749.55萬元購入同屋苑3座高層C室一伙三房戶，實用面積743平方呎，惟持貨不足兩年，於2012年初以758萬元售出，帳面微賺約9萬元，扣除各項使費後，料屬「明賺實蝕」。當時有報道指，她為購入灣仔尚匯而沽出上述峻弦單位。

王菀之曾以749.55萬元購入峻弦3座高層C室一伙三房戶。（黃寶瑩攝）

2011年購灣仔尚匯 現相隔15年再入市

王菀之其後於2011年初以2,054.8萬元一手購入灣仔尚匯中層A室，屬實用面積686平方呎的兩房單位，至2015年中以1,950萬元沽出，持貨逾四年，帳蝕104.8萬元或5.1%。自此王菀之未有入市記錄，直至是次重投峻弦懷抱，即相隔近15年再入市。