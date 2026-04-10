東涌第106A區臨海住宅地下周五招標　5月15日截標　估值至少8億

地政總署今日（10日）公布，將公開招標出售東涌第106A區的東涌市地段第54號用地，招標於下周五（4月17日）開始，5月15日截標。若以去年初批出的鄰近地皮每呎地價1,501元作為參考，東涌第106A區的地皮估值至少8億元。



東涌市地段第54號的地盤面積約為152,335平方呎，指定作私人住宅用途。最高的樓面面積可達533,172平方呎。

毗鄰106B區臨海住宅地去年批予新地 每呎1501元

值得留意，2025年2月中，毗鄰的東涌擴展區106B區臨海住宅用地以6.02億元批出予新地（0016），以項目最高可建住宅樓面面積401,160平方呎計算，是次每呎樓面地價1,501元。

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