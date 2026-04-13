大圍積德里地舖1379.6萬沽 41年升值約19倍 呎價較鄰舖平超一半
撰文：李煥好
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民生區街舖錄得新成交。大圍積德里一個建築面積約700平方呎的地舖，最新以1,379.6萬元成交，呎價約19,709元。原業主早於1985年6月以69萬買入，長情持貨41年，現沽貨帳賺1,310.6萬元或約19倍。
成交物業為大圍積德里15至19號龍鳳樓地下A號舖，建築面積約700平方呎，連入則閣樓。市場消息指，該物業於上月以1,379.6萬元成交，呎價約19,709元。租客為披薩連鎖餐廳Dough Bros Pizza & Doughnuts，月租約4.2萬元，租金回報約3.6厘。
長情持貨41年 帳賺約19倍
而原業主早於1985年6月以69萬買入，長情持貨41年，現沽貨帳賺1,310.6萬元，物業期內升幅約19倍。
呎價較鄰近舖位平約58%
參考該舖鄰近之B號舖，現租客為鴻運茶餐廳，建築面積約700平方呎，於五年前以3,250萬元成交，呎價約46,429元。相比之下，上址與該鋪面積相若，呎價卻平約58%。知情人士指出，整體大市較早年下跌，更由於北上消費影響大圍舖價，及圍方商場落成吸走消費力，導致大圍最近空置率增加，價格亦較早年走低。
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