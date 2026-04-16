天瀧相連大宅曝光　打通間隔牆　大廳闊10米望180度維港景｜多圖

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，部署招標發售面積逾2,000平方呎的相連單位。發展商今日（16日）同時開放全新現樓示範予傳媒參觀，屬經改動現樓連裝修合併大宅，總實用面積2,557平方呎，大廳長約6.6米，闊約10米，全落地玻璃趟門接連雙露台，望180度維港景。



恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，天瀧目前有6伙相連單位，當中包括今日開放參觀的四房三套間隔連裝修示範單位，以及另外5伙交樓標準示範單位，實用面積由2,187至2,767平方呎，該批單位將會陸續上載銷售安排，以招標形式發售，價錢參考面積2,000平方呎呎以上的同類單位。韓家輝續指，若該類相連單位市場反應良好，不排除會推出額外多3至5伙。

天瀧全盤累售285伙、套現116.6億

天瀧全盤設有379伙，自現樓後累售230伙，連車位套現約93億元。而全盤至今累售285伙，連車位套現約116.6億元。目前一柱望內園的三房單位已沽26伙，預計下半年以價單形式發售一房戶，定價參考鄰近一房成交價。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝、恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹。

經改動現樓連裝修合併大宅 四房三套間隔

是次開放參觀現樓示範單位為天瀧第8座12樓A及B室，原本實用面積分別為1,259及1,298平方呎，經改動後為一伙總實用面積2,557平方呎的現樓連裝修合併大宅，屬於四房三套間隔，層與層之間高度約3.3米。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，單位設有私人電梯大堂，可利用八達通或手機App 乘專屬電梯直達，其私人電梯大堂設有32吋自訂畫框電視。

↓↓天瀧第8座12樓A及B室↓↓

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打通兩單位間隔牆 客飯廳更寬闊 長6.6米、闊10米

發展商將原本單位A及單位B的間隔牆被移除，打通兩個單位，令客飯廳更寬闊，全新客飯廳長約6.6米，闊約10米，全落地玻璃趟門接連雙露台，望180度維港景。

睡房間間隔方正實用，兩間主人睡房均可望維港兩岸景，主人睡房裝設英國、美國及意大利品牌用品。至於廚房連接工作間及洗手間，設有德國品牌廚房用品，包括煮食爐、焗爐、雪櫃等，另亦有流動酒吧。

同時屋內引入全方位智能家居，可控制全家照明系統、電動窗簾和冷氣機；更設有地板隔音系統，同時備有衣物護理機。

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