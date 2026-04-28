宏安鴨脷洲PORTO折實價483萬起　均價22318元　貴同系毗鄰新盤3成

宏安地產（1243）旗下鴨脷洲平瀾街新盤PORTO公布首張價單，首批提供50伙，戶型涵蓋開放式至兩房，入場483.8萬元起，折實平均呎價為22,318元。值得留意，是次PORTO首批的折實平均呎價，較同系位於鴨脷洲的Coasto在2025年2月首批30伙，折實平均呎價17,085元，大幅賣貴三成。



首批提供50伙 折實平均呎價22318元

首批提供50伙，開放式佔10伙、一房佔24伙，兩房佔16伙，整批實用面積214至438平方呎，價單定價為605.7萬元至1,246萬元起，扣除最高19.5%折扣及傢俬優惠後，折實售價由483.8萬元至1,000.3萬元，呎價19,882元至24,449元起。折實平均呎價為22,318元。

宏安地產有限公司執行董事程德韻（右二）

定價參考同區鴨脷洲及黃竹坑新盤

宏安地產有限公司執行董事程德韻形容，項目首張價單屬「有利可TO價」，定價參考同區鴨脷洲及黃竹坑一帶新盤，而項目示位將於本周五開放予VIP參觀，本周六開放予公眾及正式收票，下周上載銷售安排。

至於後市方面，她指出本港樓市正面，價量表現理想，主要是受惠於人才及留學政策，以及利率表現理想，令買家信心回升，加上政府優化中小型單位印花稅後便吸引更多投資者入市。

設開放式、一房傢俬禮券或現金津貼

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟補充，價單第1號推出「開放式傢俬禮券優惠」及「一房傢俬禮券優惠」供開放式戶型及一房戶型買家選擇。

其中，開放式戶買家可獲贈由指定傢俬公司提供價值3.8萬元傢俬禮券一張，或選擇3.8萬元「開放式傢俬現金津貼折扣」優惠。另外，一房戶買家可獲贈由指定傢俬公司提供價值5.8萬元傢俬禮券一張或選擇5.8萬元「一房傢俬現金津貼折扣」優惠。

宏安地產有限公司執行董事程德韻。

入場開放式483萬起

入場單位3樓H室，實用面積214平方呎，屬開放式間隔，扣除最高19.5%折扣及傢俬折扣後，折實售價483.８萬元，呎價22,607元。

而呎價最平單位為3樓D室，採一房間隔，實用面積為271平方呎，扣除最高19.5%折扣及傢俬優惠後，折實售價538.8萬元，呎價為19,882元。

同系鴨脷洲Coasto去年2月首批折實均價17085元

參考同系位於鴨脷洲的Coasto於2025年2月推出，首批30伙，入場一房381.6萬起，折實平均呎價17,085元，而香港仔澄天於2023年10月推出，首批55伙，入場一房440.1萬起，折實平均呎價17,086元。

提供174伙 基座地下設有11間商舖

項目提供174伙，戶型涵蓋開放式至三房，基座地下設有11間商舖 ，會所 PORTO「Club」 則設於1樓，設施包括宴會廳、休閒廳、健身室、多媒體娛樂室及燒烤區。

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