宏安鴨脷洲平瀾街PORTO涉174伙、一房佔逾四成　最細平台戶192呎

宏安地產（1243）旗下鴨脷洲平瀾街新盤PORTO上樓書，涉174伙。預計關鍵日期2027年2月28日。



涉174伙 涵蓋開放式至三房

戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由192至757平方呎，當中開放式佔28伙、實用面積214至220平方呎；一房佔77伙、實用面積241至288平方呎，佔項目住宅單位總數約超過四成；兩房佔55伙，實用面積384至438平方呎，佔項目住宅單位總數約三成。

共設14伙特色戶

另外，項目合共設14伙特色戶，當中有11伙屬平台特色單位，實用面積由192至401平方呎；以及3伙複式天台單位，屬兩房連儲物室及三房套房連儲物室，實用面積由644至757平方呎，均設有平台及配備內置樓梯直達天台，天台面積由243至491平方呎。

宏安地產執行董事程德韻（右）

最細一伙192呎

當中最細一伙為2樓H室，實用面積192平方呎，屬開放式間隔，外連66平方呎平台。另外最大一伙為28至29樓A室，屬連天台複式戶，屬三房間隔，實用面積757平方呎，外連136平方呎平台，及491平方呎天台。另外，單位內置樓梯，住戶可藉此直達天台。

項目基座地下設有11間商舖 ，會所 PORTO「Club」 則設於1樓，設施包括宴會廳、休閒廳、健身室、多媒體娛樂室及燒烤區。