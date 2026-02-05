3COINS進駐葵芳　「與日同價」僅限會員　集團：以應對成本壓力

YAICHI集團旗下營運的日本生活雜貨品牌 3COINS繼去年7月在銅鑼灣開首間門店，最新二號店正式進駐葵芳新都會廣場，並於明日（6日）開幕。據介紹，3COINS新都會廣場店面積約2,981平方呎，合共引入逾2,500款日本生活用品。



集團表示，仍然秉持「與日同價」的經營理念，然而，面對香港不斷上升的營運成本及租金壓力，集團作出必要的戰略調整以應對挑戰，於今日（5日）正式推出全新會員年費計劃YAICHI TOMO。

集團指，顧客需繳付年費99元（首輪限量 9,000名），便可享有會員專屬價格，同時，YAICHI 同時亦因應日圓兌港元匯率變動對整體價格結構作出調整。過往為18港元的「330日圓商品」，在新定價下，會員可享優惠價17港元，維持「與日同價」。至於非會員，相關商品價格亦將作出相應調整，「330日圓商品」的售價為26港元。

YAICHI集團創辦人及主席羅盛昌表示，為應對成本壓力並維持價格優勢，因此推出了會員計劃。（YAICHI集團提供）

銅鑼灣門店尚未達到收支平衡

YAICHI集團創辦人及主席羅盛昌表示，是次新店已投入八位數字，新店面積相對較大，並進駐生活商場，租金較低。由於第一間店舖尚未達到收支平衡，因此希望藉由第二間店舖，將收費會員計劃做得更好。

他強調，集團看好香港零售市道，尤其觀察到自去年開始香港出現復甦跡象，銅鑼灣門店銷售情況超乎想像，今年有計劃開設第三間分店。

3COINS去年7月在銅鑼灣開首間門店，當日該店早上11時開始營業，惟10時許已有近200人在店外排起「人龍」。（吳焜曜攝）

對於價格變動，羅盛昌解釋，日圓匯率變動對集團的盈利構成挑戰，日圓越低，對成本壓力越大，雖然有做「對沖」，但香港的租金、人工、物流等成本不變。為應對成本壓力並維持價格優勢，因此推出了會員計劃。

但他強調，YAICHI的價格具備競爭優勢，相較於其他日本商品在香港市場有溢價的情況，YAICHI的定價更具優勢。

