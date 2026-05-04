紅磡首岸第三期首批100伙　折實均價21629元　較第一期首批高16%

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）第三期公布首張價單，首批提供100伙，折實售價由698.51萬至1,406.4萬元，折實呎價20,504元至23,087元。至於第三期首批的折實平均呎價為21,629元，較第一期首批高近16%。



首岸第三期首張價單提供100伙

首岸第三期首張價單提供100伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房單位85伙及三房單位15伙，該批單位價單售價由767.6萬元至1,545.5萬元，價單呎價由22,532元至25,3711元，折實售價698.51萬至1,406.4萬元，呎價由20,504元至23,087元。

恒基物業代理董事及營業 (二) 部總經理韓家輝。（左）

入場費698.51萬

當中入場單位為5樓L單位，實用面積338平方呎，屬兩房間隔，扣除最多折扣優惠後，折實價698.51萬元，折實呎價20,666元。最平呎價單位為5樓E單位，實用面積391平方呎，屬兩房間隔，扣除最多折扣優惠後，折實價801.71萬元，折實呎價20,504元。

首岸第一期4月首推110伙 折實呎價18666元

參考首岸第一期在2026年4月份開價，首批提供110伙，折實平均呎價18,666元，最平折實售價由638萬元起，屬兩房戶型。換言之，今次首岸第三期折實平均呎價21,629元，較第一期首批高15.8%。

另同系鄰近新盤壹沐第二期在2026年5月份開價，首批提供83伙，折實平均呎價20,128元，最平折實售價由501.3萬元起，屬一房戶型。

恒地2021年斥81.89億奪地 樓面地價11414元

項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，每方呎樓面地價11,414元。其後再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。據知，該項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，另有約11.9萬平方呎的商業樓面。

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