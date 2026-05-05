新地荃灣形瑨加推110伙　入場費468.7萬　本周六首輪銷售154伙

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark），於今日（5日）加推2號價單涉及110伙 ，折實平均呎價為17,729元。另落實本周六（9日）首輪銷售154伙，入場費為461.46萬元。截至今日下午三點，項目暫收近4,000個認購登記，以首輪銷售154伙，超額認購近25倍。



另外，仲量聯行（香港）主席曾煥平亦有現身，指樓市已明顯轉勢，因國內資金流入增加等因素，令樓市氣氛造好。



加推2號價單涉及110伙 折實均價17729元

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目今日加推2號價單，涉及110伙，包括30伙一房及80伙兩房，實用面積由273平方呎至416平方呎，扣除最高15％優惠後，折實價由468.77萬至761.68萬元，折實呎價由16,299元至18,578元，折實均價為17,729元。譚錫湛強調，雖然新價單較前次貴約3％，但撇除景觀樓層等因素，屬於原價加推。

左起：新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛、仲量聯行（香港）主席曾煥平。

周六首輪銷售154 入場費461.46萬

另外，項目今日同步上載銷售安排，落實周六（9日）推出154伙作首輪銷售，包括42伙一房及112伙兩房，扣除最高15％優惠後，折實售價由461.46萬至754.71萬元，折實呎價由16,079元至18408元，折實平均呎價為17,408元。首輪銷售分A、Ｂ組，其中A組可購2至6伙，B組可購1至2伙，兩組買家可購單位總數上限均為77伙。

錄4000個認購登記 超額認購近25倍

譚錫湛補充，項目開放示位以來，錄得1.8萬個參觀，包括年輕一族及家庭客，當中一半為荃灣區內客。截至今日下午三點，項目暫收近4,000個認購登記，以首輪銷售154伙，超額認購近25倍。當中8成為用家，2成為投資者。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛。

仲量聯行曾煥平：樓市已明顯轉勢 國內資金流入增加

仲量聯行（香港）主席曾煥平表示，項目位處綜合發展區，並連接天橋網絡，交通四通八達。後市方面，他觀察到樓市已明顯轉勢，當中市場參與者跟以前已大不同，國內資金流入增加，令樓市氣氛非常好。另外，荃灣區租務市場成熟，租金水平向上，料項目回報理想，能達至4厘。

仲量聯行（香港）主席曾煥平。

新地荃灣住宅項目形瑨。（資料圖片）

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