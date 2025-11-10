深井麗都花園全海景三房　用家398萬執平貨　呎價不足七千｜多圖

減息刺激二手市場，深井臨海屋苑麗都花園一伙全海景三房戶，成交價不足400萬元，呎價低於7,000元。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述成交為深井麗都花園1座極低層A室，實用面積570平方呎，開則三房兩廳，最新以398萬元沽出，折合實用呎價僅6,982元。

單位位處低層仍享全海景

鄧錦雄表示，新買家為為外區用家，見上述三房戶在樓價400萬元以內，並擁有全海景單位，實屬罕有，而屋苑設有邨巴，健身室及泳池等設施，因此決定入市。新買家預計將為全屋進行大裝修後自用。

↓↓麗都花園1座極低層A室↓↓

1996年買入價200萬

翻查資料，原業主早於1996年以200萬元購入上述三房戶，持貨長達29年，帳面獲利198萬元，升幅接近一倍。

另據代理行資料，計及上述最新成交個案，深井麗都花園近三個月，合共錄得4宗樓價低於400萬元的三房成交個案，成交價介乎350萬至398萬元，呎價低見6,306至7,276元。

值得留意，2025年2月財政預算案將100元印花稅門檻放寬至400萬元或以下物業，即買入低於四球的住宅物業僅需繳付100元，因此吸引不少用家、上車客、炒家買入該類平價物業。