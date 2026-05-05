紅磡首岸第三期加推30伙　折實呎價21868元　折實入場733.64萬

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）第三期今日（5日）加推30伙，折實售價733.64萬元起，折實平均呎價為21,868元，較首張價單21,629元，高出1.1%。



首岸第三期價單第2號加推30伙

首岸第三期價單第2號加推30伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房單位16伙及三房單位14伙，該批單位價單售價由806.2萬元至1,742.8萬元，價單呎價由22,399元至25,219元，折實售價733.64萬至1,585.94萬元，呎價由20,383元至22,949元。

恒基物業代理董事及營業 (二) 部總經理韓家輝。（右）

入場費733.64萬

當中入場單位為第一座11樓H單位，實用面積339平方呎，屬兩房間隔，扣除最多折扣優惠後，折實價733.64萬元，折實呎價21,641元。最平呎價單位為第一座3樓M單位，實用面積616平方呎，屬三房間隔，扣除最多折扣優惠後，折實價1,255.61萬元，折實呎價20,383元。

恒地2021年斥81.89億奪地 樓面地價11414元

項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，每方呎樓面地價11,414元。其後再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。據知，該項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，另有約11.9萬平方呎的商業樓面。

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