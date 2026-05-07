恒地土瓜灣壹沐第二期周六價單賣150伙　暫收3100票超購近20倍

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，落實本周六（9日）發售158伙，分別招標8伙特色戶，及以價單形式賣150伙。發展商表示，項目截至今日下午2時，已暫收3,100票，以價單單位150伙計，超額認購近20倍。



九龍區人士入票最多

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，以地區計，入票人士當中最多為九龍區，另亦有來自港島及新界區。至於有7成為用家，另3為投資客。目前壹沐第一期尚餘5伙，料短期內沽清，可套現約20億元。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民（右）

2023年6月底價10.71億統一業權 每呎地價1.15萬

翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

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