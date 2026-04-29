恒地土瓜灣壹沐第2期48小時內開價 首批至少83伙 最快下周開賣
撰文：黃祐樺
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恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，今日（29日）開放一伙三房示範單位予傳媒參觀，恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，該盤最快於48小時內開價，及後隨即對外開放示範單位參觀，料首批不少於83伙，主打一房戶，最快下周開售。
至於後市方面，林達民表示，目前樓價仍累跌兩成，認為目前樓價仍然落後，又指目前息口仍處低水平，加上目前有發展商在新盤定價上選擇「蝕少少」，料可以支持香港樓價，而在不少正面消息下，樓市料可追落後，未來樓市健康發展。
發展商今日開放一伙示範單位予傳媒參觀。當中三房無改動示範單位參照2座28樓A室搭建，實用面積512平方呎，客飯廳設落地大玻璃，連接三合一露台，單位採開放廚房設計設於單位入口旁邊。至於主人房間隔實用且連浴室，有窗屬明廁。客廁設於大門旁，無窗屬黑廁。
↓↓壹沐第2期2座28樓A室示範單位↓↓
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