土瓜灣壹沐2期暫收1550票　擬日內提價加推　本周六作首輪銷售

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，截至今日（5日）12時，暫收約1,550票，按首兩張價單共146伙計算，超額認購逾9倍。項目部署今日加推，將有提價空間。另外，項目定於本周六（9日）進行首輪銷售，有機會同步推出特色單位招標，意向呎價約4.5萬元。



恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，截至今日中午12時，項目暫收約1,550票，以首兩張價單共146伙計算，超額認購逾9倍，並錄得大手客有意購入逾10伙。

他透露，項目將於今日加推新價單，將有提價空間。另外，項目的銷售安排亦會於今日上載，部署本周六進行首輪銷售。

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民。（發展商提供）

頂層三房平台戶意向呎價約4.5萬

發展商今日亦公開項目第2期的頂層海景特色戶，為2座35樓單位A，實用面積為684平方呎，連426平方呎私人平台，屬三房一套連儲物室間隔。

單位層與層之間的高度高達約4.8米，客飯廳以玻璃摺門連接長約8.8米，闊約7.3米的私人平台，外望市景及維港海景。林達民續透露，該單位意向呎價約4.5萬元，特色單位有機會於首輪同步推出招標。

土瓜灣壹沐。（資料圖片）

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