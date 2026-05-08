日出康城SEASONS PLACE車位錄首宗租　月租6300元、回報逾3.7厘

租務市場暢旺，將軍澳日出康城第12期SEASONS PLACE有車位業主，放租不足5日即獲租客「零議價」以月租6,300元承租，租金回報逾3.7厘。代理指，由於日出康城的車位非常短缺，部份車位月租更高見7,600元。



SEASONS PLACE車位「零議價」月租6300元

利嘉閣地產首席分區董事蔡庭勇表示，是次租賃成交為日出康城第12期SEASONS PLACE車位，放租不足5日即獲租客「零議價」以月租6,300元承租，屬第12期首宗租賃成交。據知，原業主在上月以202萬元一手購入，以是次租金計算，料租金回報逾3.7厘。

日出康城車位極短缺 租金曾高見7600元

蔡庭勇續指，由於銀行定期回落，加上日出康城的車位非常短缺，當中車位每月租金由5,400元至7,600元不等，當中日出康城9期MARINI車位租金約6,500元，至於第10期LP10由於車位極為短缺，租金曾見7,000元以上。

「SEASONS系列」車位比例8比1 現有5個車位放售

蔡庭勇續指，今次「SEASONS系列」的車位比例約為8比1，即平均8戶分1個車位，加上已提供充電接駁，亦吸引不少未有買入車位的業主有意承租。目前「SEASONS系列」亦有約5個車位放售，入場費由約198萬元起。

日出康城。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。