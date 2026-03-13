K11 ARTUS加大客房計劃未獲批　新世界：研究委員意見增設計彈性

新世界發展（0017）早前就酒店式公寓K11 ARTUS 寓館，向城規會申請申現時短租的酒店用途，原址改裝為適合長租的服務式住宅用途，客房數目會由原本的287間變為約205間，減幅接近3成。客房數目減少，主要由於需要將部分用作短租的小型客房，改裝成適合長租的中型及大型客房。



不過該宗申請遭城規會否決。新世界發展發言人表示，將會研究委員意見，務求提升項目的營運及設計彈性，長遠更有利集團開拓服務式長租住宅市場 。



新世界發展早前就酒店式公寓K11 ARTUS提交規劃申請，展開前期的規劃及諮詢程序。據文件顯示，現時的規劃許可申請，建議由現時短租的酒店用途，原址改裝作「分層住宅」用途（可涵蓋住宅或住宅式的附服務設施住宅），為適合長租的服務式住宅用途，以符合相關的規劃要求。

據城規會資料，申請人指擬議計劃將不會影響尖沙咀區內眾多的酒店或服務式公寓長期住宿供應，包括維港文化匯內本身已有的酒店式的服務式公寓 - 香港瑰麗府邸。同時與一般改變用途的「拆卸和重建」方法相比，是次原址改裝不涉及增加現時建築物的高度或體積。各技術評估亦證明擬議計劃的技術可行性，並不會對交通、噪音、空氣質素和污水處理產生負面影響。

擬議服務式住宅，客房數目會由原本的287間變為約205間，估計是將部分面積用作短租的小型客房，改裝成適合長租的中型及大型客房，以滿足高才通計劃及家族辦公室等長租客戶，對客房面積的需求。有關改裝並不涉及拆卸及重建，酒店式公寓現時的高度或樓面面積將維持不變。

