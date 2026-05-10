新地荃灣形瑨加價2%加推55伙　折實均價18141元　入場費487萬

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）昨日（9日）首輪銷售154伙，即日沽清，套王出逾10億元。發展商今日（10日）隨即加價2%加推新一張價單第3號，涉及55伙單位，折實均價約18,141元，入場費487.22萬元。



新價單包括15伙一房及40兩房單位，實用面積由至273至416平方呎。新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛先生表示，價單第3號單位在扣除最高的15%折扣之後，樓價由487.22萬至784.12萬元，實用面積呎價由16,941至19,125元，折實平均呎價約18,141元，與之前價單相比，今次價單是因應樓層坐向及景觀而有2%輕微調整。

發展商表示，項目將會在本周盡快推出銷售安排及於周末進行次輪發售。

↓↓形瑨首輪銷售情況↓↓

提供462伙 料總地價成本近8億

項目提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，以至特色單位。當中包括90伙一房連開放式廚房單位；兩房連開放式廚房則佔全盤近7成，涉及323伙；三房套29伙，實用面積594平方呎。另外，亦有實用面積由231至890平方呎的特色單位，涉及20伙。

翻查資料，新地在31年前以2.3億元買入該工廈及兩次補地價合計約5.7億元計，項目總地價成本近8億元，每呎成本近4,000元。

↓↓形瑨18樓M室連裝修示範單位↓↓

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↓↓形瑨18樓M室清水示範單位↓↓

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↓↓形瑨18樓F室清水示範單位↓↓

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↓↓形瑨18樓K室清水示範單位↓↓

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