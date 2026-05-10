恒地土瓜灣壹沐第二期加推50伙　折實均價2.19萬

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，周六（9日）首輪以價單形式賣150伙，即日沽清。樓盤銷情理想，發展商隨即加推新一張4號價單，提供50伙，折實平均呎價21,908元。



恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，新一張價單4號，實用面積270至512平方呎，價單定價由582萬至1,353萬元，呎價21,648至27,457元，平均呎價24,342元，計及最高折扣10%後，折實售價由523.8萬至1.217.7萬元，折實呎價19,483至24,711元，折實平均呎價21,908元。

新價單內，折實最低呎價單位為2座10樓L室，屬1房內園景戶型，呎價19,483元；折實最低售價單位為2座10樓M室，同屬1房戶型及享内園景，折實售價523.8萬元。發展商同步上載銷售安排，將於下周三（13日）進行次輪銷售共50伙。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

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