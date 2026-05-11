紅磡首岸第3期周日全數沽清130伙　隨即加推70伙、折實價707萬起

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove）周日發售130伙，即日全數沽清。發展商隨即全新價單第3號，共70伙，折實售價由707.3萬元起，折實呎價由20,357元起。



恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，推出包括2房單位 101 伙及 3 房單位 29 伙，實用面積由338至708平方呎，全數130伙全數獲得認購，套現逾12.5億元。

新加推3號價單的70伙，包括49伙2房、18伙3房及3伙2房連平台單位，實用面積介乎301至708平方呎，價單售價由777.3萬至1,825.4萬元，價單呎價由22,371至26,409元，折實售價則由707.3萬至1,661.1萬元，折實呎價由20,357至24,032元。

入場單位為第1座5樓G室，實用面積340平方呎，2房間隔，折實售價707.3萬元，折實呎價20,804元。項目同步上載次輪銷售安排，將於周四 (14日)發售該70伙。

恒地2021年斥81.89億奪地 樓面地價11414元

項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，每方呎樓面地價11,414元。其後再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。據知，該項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，另有約11.9萬平方呎的商業樓面。

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