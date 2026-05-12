新地荃灣形瑨周六次輪賣121伙　折實483.3萬起　明晚7時截票

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark） 落實本周六（16日）次輪發售121伙，折實價483.3萬元起。項目於明日（15日）下午7時截止認購登記。



次輪賣121伙 明晚7時截票

次輪銷售單位121伙，包括33伙一房及88伙兩房，實用面積由273平方呎至416平方呎，價單定價568.6萬至922.5萬元，價單呎價19,791至22,500元，扣除15%折扣優惠後，折實售價483.3萬至784.1萬元，折實呎價16,822至19,125元。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛。

入場費483.31萬元起

當中一房入場單位是6樓K室，在扣除最高的15%折扣之後，折實賣483.31萬元，呎價 17,704元。至於，兩房入場單位是6樓N室，在扣除最高的15%折扣之後，折實賣655.69萬元，呎價16,856元。

次輪銷售當日同樣分A、Ｂ組，其中A組可購2至6伙，B組可購1至2伙。

↓↓形瑨首輪銷售場面熱鬧↓↓

+ 1

提供462伙 料總地價成本近8億

項目提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，以至特色單位。當中包括90伙一房連開放式廚房單位；兩房連開放式廚房則佔全盤近7成，涉及323伙；三房套29伙，實用面積594平方呎。另外，亦有實用面積由231至890平方呎的特色單位，涉及20伙。

翻查資料，新地在31年前以2.3億元買入該工廈及兩次補地價合計約5.7億元計，項目總地價成本近8億元，每呎成本近4,000元。

荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨。

荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨。

荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。