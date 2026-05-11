新地荃灣形瑨預告周六次輪銷售　60伙餘貨加價1%至4%

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）昨晚修訂首兩張價單售價，個別單位提價約1%至4%，該盤將於明日上載次輪銷售安排，預計周六再作銷售。



新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，昨晚已調整形瑨的首兩張價單的售價，涉及約60伙，上調幅度約1%至4%，集中於兩房單位。他又補充，首輪買家中，新界區客佔7成，當中荃灣客佔3成。

兩房戶價單加價約33萬 加幅4.14%

據修訂價單資料，形瑨6樓D室，實用面積412平方呎，價單售價由801.8萬元，上調至835萬元，價單呎價由19,461元，上調至20,267元，升幅約4.14%。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，特意為形瑨買家提供「置業易按揭雙優惠」，包括「高存息戶口 H按計劃」按息全期低至H加1.3%，封頂息率低至P減2%（P現時為5.25%），按揭成數高達9成，年期最長可至30年，並可尊享銀行按揭現金回贈；以及「限時低息定按計劃」，可選擇3年期或5年期定息，息率固定為2.73 厘，其後按息全期低至 P減1.75%（P現時為5%），按揭成數高達9成。

↓↓形瑨首輪銷售情況↓↓

提供462伙 料總地價成本近8億

項目提供462伙，戶型涵蓋一房至三房，以至特色單位。當中包括90伙一房連開放式廚房單位；兩房連開放式廚房則佔全盤近7成，涉及323伙；三房套29伙，實用面積594平方呎。另外，亦有實用面積由231至890平方呎的特色單位，涉及20伙。

翻查資料，新地在31年前以2.3億元買入該工廈及兩次補地價合計約5.7億元計，項目總地價成本近8億元，每呎成本近4,000元。

↓↓形瑨18樓M室連裝修示範單位↓↓

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↓↓形瑨18樓M室清水示範單位↓↓

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↓↓形瑨18樓F室清水示範單位↓↓

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↓↓形瑨18樓K室清水示範單位↓↓

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