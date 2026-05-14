東涌106A區住宅地明截標　華坊：條款簡單純住宅發展　料地價翻倍

樓市回暖，東涌第106A區的東涌市地段第54號用地即將於明日（15日）截標，綜合市場估計，項目估值約8億至20.3億元，每平方呎樓面地價約1,500至3,800元。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，今次項目賣地條款簡單，用作純住宅發展，料樓面地價會較106B區差不多翻倍。



華坊梁沛泓：料樓面地價會較106B區翻倍

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，預期今次中標價介乎14億至15億元，樓面地價每呎 2,626至 2,813元，即期望樓面地價較106B區的1,501元差不多翻倍。

梁沛泓表示，東涌東新填海區的臨海地段之一，與旁邊新地去年二月投得的106B區官地比較，今次地皮規模大三分一，地形更為窄長，令向海的比例稍優於新地地皮。本項目須於2032年3月底前竣工，可受惠於預期2029年開通的港鐵東涌東站。

地皮估值8億至20.3億、每呎料1500至3800元

他續指，今次項目賣地條款簡單，用作純住宅發展，最高可建 533,157平方呎，不需要提供任何社福設施。兩東涌官地最大不同之處在於因政策的放寬，地面停車位不多於兩層可豁免計算建築面積，大大的降低開發成本。

新地本年年初就106B區地皮的停車位事宜向城規入紙申請，並打算興建745伙，毎戶均建築面積平538平方呎。按這比例，106A區地皮可提供 990伙，與政府的預計吻合。

綜合市場估計，項目估值約8億至20.3億元，每平方呎樓面地價約1,500至3,800元。

毗鄰106B區臨海住宅地去年批予新地 每呎1501元

參考2025年2月中，毗鄰的東涌擴展區106B區臨海住宅用地以6.02億元批出予新地（0016），以項目最高可建住宅樓面面積401,160平方呎計算，是次每呎樓面地價1,501元。

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