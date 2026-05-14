東涌第106A區周五截標　CBRE料地皮估值9.6億、每呎地價1800元

樓市回暖，東涌第106A區的東涌市地段第54號用地即將於周五（5月15日）截標，世邦魏理仕認為該區仍處於早期「開拓」階段，而項目屬中型發展規模，對發展商而言具吸引力，預計地皮估值約9.6億元，每呎樓面地價約1,800元。



世邦魏理仕表示，上述東涌第106A區用地位於東涌東填海區，具備臨海優勢，並鄰近未來東涌東港鐵站（預計在2029年落成）。同時，附近已有如Century Link及昇薈（The Visionary）等住宅發展（約每呎11,000至12,500元），為此招標項目提供具體的市場定價參考，並有助支撐其長遠住宅吸引力。然而，該區仍處於早期「開拓」階段，未來增值潛力將主要取決於基建的成熟程度。

項目預計可提供約990個住宅單位，屬中型發展規模，對發展商而言具吸引力。未來發展將主攻大眾至中高端市場，目標客群包括首次置業人士、換樓客，以及受惠香港國際機場三跑道系統持續發展及二號客運大樓擴建重啟所帶動的機場相關需求。定價策略預料將以具競爭力及效率為主，與當前市場環境保持一致。

世邦魏理仕對該地皮估值約為9.6億元（折合每呎樓面地價約1,800元），較2025年初由新地投得的毗鄰106B地皮略具上行空間。然而，市場估值範圍較闊，反映出地緣政治風險、建築成本、利率走勢及一手市場競爭等各種因素。

整體而言，該行預計市場反應將有改善，預料該地皮的投標或吸引超過8家發展商競投，但出價仍會比較保守。發展商將繼續採取審慎選址策略，重點放在保障利潤，而非積極囤地。

資料顯示，東涌市地段第54號的地盤面積約為152,335平方呎，指定作私人住宅用途。最高的樓面面積可達533,172平方呎。

毗鄰106B區臨海住宅地去年批予新地 每呎1501元

值得留意，2025年2月中，毗鄰的東涌擴展區106B區臨海住宅用地以6.02億元批出予新地（0016），以項目最高可建住宅樓面面積401,160平方呎計算，是次每呎樓面地價1,501元。

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