紅磡首岸第三期加推78伙　折實均價23151元　下周二開售58伙

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove），早前展開四輪銷售，共售出98%可發售單位。項目於今日（15日）加推第三期（第1座）全新價單第4號，共78伙，折實平均呎價為23,151元。並上載第3輪銷售安排，定於下周二（19日）以價單形式發售58伙，折實入場價為724.08萬元。



加推價單第4號78伙

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目第三期（第1座）今天公佈價單第4號，涉及78伙，折實售價由724.08萬元起，呎價由21,665元起，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括34伙兩房、23伙兩房連儲物房、14伙三房套房、5伙三房套連工作間及2伙兩房連平台單位。

折實平均呎價23,151元

價單售價由795.7萬至最高約1,845.8萬元，價單呎價由23,807至最高26,467元；折實售價則由約724.08萬至最高約1,679.67萬元，折實呎價由21,665最高24,085元，折實平均呎價為23,151元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝。（右）

下周二價單開賣58伙

項目今日亦上載第3輪銷售安排，共涉58伙，定於下周二（19日）發售，折實平均呎價為23,045元。戶型涵蓋兩房至三房單位，當中包括34伙兩房、16伙兩房連儲物房、3伙三房套房、3伙三房套連工作間及2伙兩房連平台單位，單位實用面積由301平方呎至708平方呎。

折實入場價724.08萬

價單售價795.7萬至1,833.2萬元，價單呎價23,807至26,467元，折實售價724.08萬至 1,668.21萬元，折實呎價21,665元至24,085元。入場單位為第1座3樓H單位，實用面積由301平方呎，屬兩房連平台單位，折實售價724.08萬元。

紅磡重建項目首岸。（資料圖片）

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