啟德零售館首季整體表現按年增長4成　AC米蘭足球學院即將開幕

受惠於多項大型體育、文化及娛樂活動接連舉行，啟德零售館（零售館）今年第一季整體表現較去年同期錄得約四成增長。有商戶表示，於盛事活動期間，整體生意平均上升約兩至三成。此外，零售館內新增不少新租戶，當中包括日本人氣品牌「丸龜製麵」，而AC米蘭足球學院亦即將開幕。



盛事聯動 釋放「票尾經濟」效益

演唱會、體育盛事及沉浸式零售體驗形成強大聯動效應。零售館亦持續以盛事為核心引擎，聯同館內商戶推出票尾優惠活動，把受高關注度的盛事活動與零售、餐飲及主題體驗整合，將一次性的盛事觀眾人流轉化為跨時段、跨場景的消費動力。這不僅有效延長訪客逗留時間，更提升人均消費，帶動「人流—體驗—消費」的良性循環。有參與「票尾經濟」推廣活動的商戶表示，相關優惠有效刺激人流及消費。

和民中國有限公司副社長張耀忠表示，配合啟德零售館於盛事期間推出票尾優惠，及現場宣傳，不少歌迷在演唱會前後到店內用餐，成功帶動生意增長約25%。

N+ BURGER市場營銷經理陳慧恒指，演唱會帶動人流與消費，整體生意提升約30%，開場前高峰時段，更錄得高達約60%的強勁增長。公司相應增聘約三成人手並延長營業時間，全面把握商機。

啟德零售館（零售館）。

丸龜製麵進駐零售館 AEON擴充店舖

伴隨接二連三的盛事，零售館亦持續優化其商戶組合。今年三月，日本人氣品牌「丸龜製麵」及「山牛」相繼進駐零售館；人氣泰式餐飲品牌Greyhound亦於四月擴充店舖，提供更多具泰式街頭特色的美食選擇。隨著周邊住宅入伙，住戶人數持續增加，AEON更於5月3日於啟德零售館2擴充店舖；而 AC 米蘭足球學院亦即將開幕，進一步豐富園區的體育元素及客群層面。

AC 米蘭足球學院即將開幕

展望未來，啟德零售館將於今年七月至八月期間，配合大型足球盛會，為市民帶來一系列精彩體驗及推廣活動，持續以多元化節目與優質零售體驗，推動人流及消費雙增長。

啟德零售館。（啟德體育園提供圖片）

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