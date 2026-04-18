市建局煥然壹居基座巨舖1.1億沽　新買家為啟德一號億元豪宅業主

新發展區商場物業受追捧，由市建局持有的啟德煥然壹居的基座六千呎巨舖，以約1.1億元易手。最新資料顯示，巨舖新買家為區內啟德一號億元豪宅的業主。



上述物業為啟德煥然壹居基座地舖連1樓，地舖及1樓面積各為3,000及3,100平方呎，合共6,100平方呎，另包括物業天台。據悉，市建局去年8月放售該物業，當時市值約1億元，而最新資料顯示，該物業以約1.1億元沽出。

該物業地舖租客為「街市大王」之稱的建華集團，現時月租9.5萬，由今年9月開始月租約9.8萬元，煥然壹居是市建局首個自行發展的住宅項目，1樓曾用作售樓處，樓盤，隨着賣樓任務完成，1樓物業以交吉形式易手。

煥然壹居。（資料圖片）

是次舖位新買家為國金酒業有限公司（CITY GOLD WINE COMPANY LIMITED），其公司董事為鄭燦成（ZHENG, CANCHENG）。

鄭燦成6年前斥1.2億購啟德一號兩伙複式

鄭燦成在啟德區內持有貴價豪宅物業。翻查資料，鄭燦成及另一名鄭姓人士鄭茂瑜，在2020年1月份，分別以6,035萬元買入啟德一號(II)低座第16座的兩個複式單位，合共涉資約1.2億元，購入全幢，以合共實用面積4,828平方呎計算，實用呎價約2.49萬元。

啟德一號。

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