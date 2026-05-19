新地荃灣形瑨周六三輪賣87伙　入場634.78萬　同日推10伙三房招標

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark），定於本周六（23日）三輪發售87伙，折實價634.78萬元起，折實平均呎價為18,613元。另外，發展商亦同日推10伙招標，實用面積594平方呎，分別位處高，中及低層的三房套單位。



周六開售87伙 折實入場634.78萬

該批單位均為兩房開放式廚房間隔，實用面積361至364平方呎，扣除最高的15%折扣後，折實價634.78萬至729.04萬元，折實呎價17,535至20,029元，折實平均呎價為18,613元。

是次入場單位是5樓F室，在扣除最高的15%折扣之後，折實售價為634.78萬元，折實呎價為17,535元。

大手客最多買6伙

發展商表示，形瑨開售兩輪合共售出274伙單位，因應市場反應熱烈及向隅者眾多，項目於今日宣佈上載全新銷售安排第3號，盡推價單第4號87伙單位，於本周六分為A組，最多可買6伙，另B組最多可買2伙。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛。

推10伙三房戶招標

此外，發展商亦同時推出10伙實用面積594平方呎的三房套招標，單位分別位處高，中及低層位置。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目推出的一房及兩房單位已沽清，今次首度推出三房套單位招標，意向價格會參考近期項目同層數及荃灣西等周邊類近單位的一二手單位成交價。

荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）。

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