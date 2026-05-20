高盛上調今年香港樓價升幅至15%　調高多家地產公司目標價

近期香港物業市場有所回暖，高盛最新發表研究報告指出，今年以來香港住宅價格及寫字樓租金走勢強於預期，因此再度上調預測，現預計今年香港住宅價格由早前的預測升幅12%，調升至最新的15%，至於2027及2028年的預測維持不變，分別升7%及4%。該行仍偏好地產發展商股，認為將受惠於香港住宅市場的多年上升周期。



高盛指出，年初至今住宅價格已上漲8%，一手銷售量增長48%。租金增長較慢，年初至今僅升1.2%，反映部分需求已由租轉買。

寫字樓、零售租金增長料達3%

寫字樓方面，高盛將2026年租金增長預測從持平上調至3%，核心中環區租金增長預測由3%大幅上調至10%，非核心區則因空置率仍高而維持按年持平。零售租金增長預測則由2%微調至3%，主要由高端類別帶動（升幅由4%上調至5%）。

左起為國際金融中心二期Two ifc和一期One ifc。

高盛調高恒基、新地、信置、太地目標價

個股方面，高盛上調多家地產公司目標價。其中，將恒基地產（0012）目標價由38元上調至41元，升幅8%，評級「買入」，並列為「確信買入名單」。新鴻基地產(00016.HK)目標價由164元上調至170元，升幅4%，評級「買入」。信和置業（0083）目標價由15.2元上調至16元，升幅5%，評級「買入」。太古地產（1972）目標價由30元上調至30.7元，升幅2%，評級「買入」。恒隆地產（0101）目標價維持11.5元，評級「買入」。希慎興業（0014）目標價維持24.9元，評級「中性」。

不過高盛將新世界（0017）目標價由12.5元下調至11元，降幅12%，評級「中性」，主要由於對其淨債務和現金流的最新評估。高盛同時對九龍倉集團（0004）評級為「沽售」，目標價維持25元，反映對其內地租金收入、發展物業利潤及波動的股權投資組合的擔憂。

看好較多可售資源的發展商

高盛繼續看好擁有較多可售資源以在上升周期中變現的發展商，如恒地及新地，以及擁有強勁資產負債表並有意趁低補充土儲的信置。收租股方面，則推薦更受惠於核心中環寫字樓及高端零售的置地及太古地產。

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