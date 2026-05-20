SHOUSON PEAK洋房1.8億沽、呎價6.5萬　PARK COLLEGE兩伙1.23億沽

樓市轉旺，一手豪宅交投量增加。新地（0016）旗下壽臣山SHOUSON PEAK一幢洋房，新近以逾1.825億元沽出，呎價高達約6.5萬元。



上述成交個案為壽山村道17R號屋，實用面積2,808平方呎，採四房連儲物室設計，另連私家花園及平台等，成交價逾1.825億元、呎價6.5萬元，買家成交期90日，並可獲贈家具。

SHOUSON PEAK。（網上圖片）

此外，興勝創建（0896）旗下現樓豪宅盤九龍衙前圍道PARK COLLEGE，錄得兩宗新成交、合共涉資1.23億元。

成交個案分別為PARK COLLEGE 2樓A室、B室，實用面積1,405、1,390平方呎，同為三套房間隔，各連平台696、301平方呎，成交價分別為6,300萬元、及6,000萬元，呎價分別為44,840元、及43,166元。項目全數11個單位，至今暫售出6伙，套現總額約5.21億元。

九龍衙前圍道PARK COLLEGE。

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