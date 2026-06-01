「快好省雲台」以AI解決建築爭議　數日可完成　冀支援中下層工人

本地初創香港建築科技企業「快好省雲台」繼今年一月推出「工地風險共管平台-青天網」後，最新推出主打以AI人工智能解決建築合約糾紛的平台「商贏站」，冀可以建築業界中下層人士提供支援，幫助他們尋求妥協之外的利益。同時雙方如果透過「商贏站」解決糾紛，最快可於數日內解決，加快地盤重啟，不需陷入長時間的停擺。



CEO羅英揚：設「青天鏡」、「青天平」兩大工具

快好省雲台行政總裁羅英揚表示，今次推出的「商贏站」屬於「快好省雲台」的第二波服務，當中包括有「青天鏡」與「青天平」兩大核心工具。首先，「青天鏡」針對單方面的情況，當用戶收到合約卻不夠了解時，只需簡單將文件放入系統，AI 便能協助解讀，幫助用戶深入傾談與了解合約內容，同時可以能從法律或對方立場進行分析。

快好省雲台行政總裁羅英揚（左一）、快好省雲台主席及創辦人陳少忠（左二）、快好省雲台技術總監蕭健明（右一）、快好省雲台合規總監甄灼寧（右二）

AI由律師、建築業知識訓練

另外，「青天平」是適用於雙方達成共識下進行使用，兩方可同時放入手上的文件，由結合律師與建築業專業知識的 AI 進行分析，評估哪一方更佔理、更有優勢，從而快速解決爭議，得以令項目可以盡快重啟，不需陷入長時間的停擺。

最後，他亦強調「商贏站」非司法機構，平台是希望透過科技，幫助雙方了解自己位置，以低成本及快速裁決解決爭議以達至和解，而裁決結果可具或不具法律約束力，視乎爭議雙方意願。

九月推出新計畫 助香港建築業作工程管理

至於未來發展方面，已經與內地最大物流公司旗下「深圳豐匠數科」簽署合作備忘 ，是次合作會整合其模型加入本地特色，幫助香港建築業作工程管理，計劃九月進行產品發布。其設計把「青天網」與AI系統的資料串接流程，將前線影像等作為日後爭議的證據；制定工地數據結構化標準與接入流程。

「快好省雲台」屬本地初創香港建築科技企業。

主席陳少忠：憑「良心工作」 冀為中下層人士提供支援

至於潛在客戶群方面，快好省雲台主席及創辦人陳少忠表示，期望可以吸引到大判（Main Contractor）、分判商（Sub-contractor）及發展商等人士。不過，由於以往經常遇到建築業界的中下層人士往往因高昂成本和時間而打不起官司，所以特別希望今次「商贏站」可以為該類人士提供支援，尋求妥協之外的利益。

料收費僅為平時法律開支二十分之一

他強調「快好省雲台」是商業機構亦可以「良心工作」，可以就每個個案作出篩選，主要是看個案「值唔值得幫」，同時未有為爭拗金額設下限。而「商贏站」收費的僅為平時法律開支的二十分之一，但實際收費亦需按不同情況獨立計算。此外為確保 「商贏站」AI準確性，所提出的意見背後亦會有專業人士作出檢視，因此每個個案亦會提供相應建議。

快好省雲台行政總裁羅英揚（左一）、快好省雲台主席及創辦人陳少忠（左二）、快好省雲台技術總監蕭健明（右一）、快好省雲台合規總監甄灼寧（右二）

傳統官司耗時長花費高 「商贏站」可數日內解決

快好省雲台合規總監甄灼寧指出，傳統打官司由頭到尾耗時兩至三年，往往有機會需要花費數百萬元，甚至有些個案單是專家證人的費用都需要花費數百萬元，長遠不但拖慢工程進度亦會令事情變得更加複雜。

不過，如果雙方都同意使用「商贏站」解決，當中AI的功能主要負責審視文件，整個過程會透過文書形式進行溝通，個案的處理進度可以大幅縮短至幾天或數個星期內解決，以節省雙方時間。而平台初期會先處理較小金額爭議，隨市場接受程度，逐步提升及擴展至更大、更複雜案件。

「青天網」目標18個月達成300個項目使用

另外，在今年1月推出的「青天網」，陳少忠表示已與全港其中一家最大發展商及大型承建商簽訂合作，目標18個月能達成300個項目使用；目前有約6個新工程地盤項目已落實並承諾簽約使用平台服務。

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